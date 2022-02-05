Военные сообщили новости с Донбасса

Появились последние новости из передовой на Донбассе. Фото: BBC

На Донбассе с начала суток, 5 февраля, боевики не нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В течение прошлых суток, 4 февраля, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – сказано в сообщении.

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Российские окупанты на Донбассе обстреляли беспилотник Специальной мониторинговой миссии. Также они не пропускали патруль Миссии на неподконтрольные Украине территории.