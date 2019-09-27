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пятница, 27 сентября 2019 21:13

Военные сообщили неутешительные новости с Донбасса

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Военные сообщили неутешительные новости с Донбасса
Боевики 14 раз нарушили режим перемирия. Фото: ТСН

На Донбассе от начала суток боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, есть раненый.

Вооруженные формирования РФ и ее наемники использовали запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил: три раза вблизи Водяного из направлений Пикузов и Ужовки - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе Богдановки с направления Стилы - с станкового противотанкового гранатомета, неподалеку Авдеевки с направления Яковлевки и вблизи Лебединского с направления Саханки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил: неподалеку Майского с направления Доломитного - из минометов калибра 120 мм и 82 мм; трижды вблизи Новолуганского с направления Доломитного - из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем; неподалеку Луганского с направления Логвинового - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Южного с направления "Шахта им.Гагарина" - из миномета калибра 82 мм, вооружение БМП, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Луганского с направления Калиновки - из миномета калибра 120 мм; вблизи Новозвановки с направления Калинового - с станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия ", - говорится в сообщении.

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Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий ВСУ получил ранения.

В Краматорске правоохранители задержали сотрудника Лисичанского пограничного отряда Госпогранслужбы, которого подозревают в работе на так называемую "народную милицию ЛНР". Мужчина в течении 2014 входил в состав незаконного вооруженного формирования "ЛНР", после чего вернулся на подконтрольную Украине территорию, где начал работать в Госпогранслужбе.

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