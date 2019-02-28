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четверг, 28 февраля 2019 20:30

Военные сообщили хорошие новости с Донбасса

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Военные сообщили хорошие новости с Донбасса
На Донбассе сегодня обошлось без потерь. Фото: Vchasnoua

Сегодня на Донбассе боевики 10 раз обстреляли позиции украинских военных, потерь нет.

Зафиксировано применения вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг семь раз обстрелял наши опорные пункты: из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Широкино; дважды, из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Лебединское; дважды, из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Водяное; дважды, из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем - вблизи села Гнутово.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты трижды обстреляли позиции подразделений Объединенных сил: из минометов калибра 120 мм - вблизи села Троицкое; из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Шумы; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Хутор Вольный ", - говорится в сообщении.

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Потерь среди украинских военнослужащих нет.

На одной из позиций оккупантов в районе Горловки Донецкой области систематически вел огонь расчет ПТУРистов. Украинские воины не замедлили с ответом и уничтожили позицию боевиков.

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