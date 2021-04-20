Военные рассказали последние новости с передовой

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 19 апреля, было зафиксировано шесть нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Неподалеку Авдеевки враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, а у Южного - еще и из противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. У Майорска российские оккупанты обстреливали из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Песков противник использовал крупнокалиберные пулеметы, подствольные и станковые противотанковые гранатометы. В районе Зайцево враг дистанционно минировал территории из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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"Боевых потерь среди наших защитников за минувшие сутки нет", - говорят в штабе.

По состоянию на утро 20 апреле зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Неподалеку Золотого-4 враг открывал огонь из гранатометов различных систем. Боевых потерь среди наших защитников нет.

Глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель заявил о наибольшем за все время сосредоточение российских войск на границе с Украиной. Россия перебросила более 150 тыс. военнослужащих. Боррель назвал число беспрецедентным и убедительно призвал Россию к деэскалации ситуации.