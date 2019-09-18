Военные рассказали о ситуации в зоне ООС

Боевики 4 раза нарушили режим перемирия. Фото: ООС

На Донбассе от начала суток боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Наемники РФ обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку Березового с направления Докучаевска - из стрелкового оружия; вблизи Водяного с направления Ужовки - с ручного противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку Майского - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Крымского с направления Донецкого - с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия ", - говорится в сообщении.

Информации о потерях среди украинских военных нет.

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Разведение войск на Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками. Определяющим для украинской стороны является то, чтобы разведения сил происходило с обеих сторон линии разграничения, рассказал министр обороны Андрей Загороднюк.