Военные рассказали о ситуации в зоне ООС

 
Ексклюзивы
1/5
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
Просмотров: 729
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Просмотров: 792
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 2322
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Просмотров: 288
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Просмотров: 972
Украина исчезает с радаров Совета Безопасности ООН - Безсмертный
Украина исчезает с радаров Совета Безопасности ООН - Безсмертный
Просмотров: 2052
Назвали семь вызовов, которые будут влиять на Украину в ближайшие годы
Назвали семь вызовов, которые будут влиять на Украину в ближайшие годы
Просмотров: 801
Живем в российском нарративе - Безсмертный про обмен пленными
Живем в российском нарративе - Безсмертный про обмен пленными
Просмотров: 774
Покатились в пропасть непрофессионализма - Виктор Терен о действующем парламенте
Покатились в пропасть непрофессионализма - Виктор Терен о действующем парламенте
Просмотров: 360
Зеленский раскачивает популярность, пока начнутся договоренности с Россией - политтехнолог
Зеленский раскачивает популярность, пока начнутся договоренности с Россией - политтехнолог
1 Просмотров: 1377
Фото
Все фото
12
5
8
3
12
ВСУ и американские военные &quot;уничтожили&quot; врага на совместных тренировках
ВСУ и американские военные "уничтожили" врага на совместных тренировках
Дончанка рассказала, как в декрете стала программисткой
Дончанка рассказала, как в декрете стала программисткой
Осень пришла на фронт: показали жизнь на передовой
Осень пришла на фронт: показали жизнь на передовой
Командующий ООС заявил о срыве &quot;хлебного&quot; перемирия
Командующий ООС заявил о срыве "хлебного" перемирия
Показали войну на Донбассе глазами американского фотографа
Показали войну на Донбассе глазами американского фотографа
Видео
Все видео
Добровольцы Яроша отдали вооружение с передовой
Добровольцы Яроша отдали вооружение с передовой
Главного подозреваемого по делу МH17 выпустили из СИЗО
Главного подозреваемого по делу МH17 выпустили из СИЗО
Штурмовые катера "Кентавр" выведут на испытания
Штурмовые катера "Кентавр" выведут на испытания
Сожгли дом "главного полицейского" ДНР
Сожгли дом "главного полицейского" ДНР
В Германии проучили "любителя" ДНР
В Германии проучили "любителя" ДНР
Интервью
1/5
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 2322
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4959
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1692
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31122
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 сентября 2019
1 Просмотров: 1080
Кавуни
За сезон я можу не скуштувати жодної дині. Але кавун у хаті має бути щодня. Це почалося з материних оповідань про педагогічну практику. Студенткою її ...
среда, 18 сентября 2019 21:52

Военные рассказали о ситуации в зоне ООС

  Комментировать
Военные рассказали о ситуации в зоне ООС
Боевики 4 раза нарушили режим перемирия. Фото: ООС

На Донбассе от начала суток боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Наемники РФ обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку Березового с направления Докучаевска - из стрелкового оружия; вблизи Водяного с направления Ужовки - с ручного противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку Майского - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Крымского с направления Донецкого - с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия ", - говорится в сообщении.

Информации о потерях среди украинских военных нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Днипро доставили двух тяжелораненых бойцов

Разведение войск на Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками. Определяющим для украинской стороны является то, чтобы разведения сил происходило с обеих сторон линии разграничения, рассказал министр обороны Андрей Загороднюк.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Военные рассказали о ситуации в зоне ООС». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
сентября

Вышла последняя серия самой длинной мыльной оперы

Художницу нашли мертвой в доме свекра

Приказали убираться из Крыма

Французы услужили Москве

Издали учебник для христиан

В воздушный шар посадили барана, петуха и утку

Грета Гарбо: "Моя постель узкая, холодная и целомудренная"

Самое читаемое
Пожар в имении Гонтаревой: вид дома до и после
Пожар в имении Гонтаревой: вид дома до и после
8
 Просмотров: 61998
Вышла из комы и самостоятельно дышит: новые подробности о Заворотнюк
Вышла из комы и самостоятельно дышит: новые подробности о Заворотнюк Просмотров: 50175
Дед сдает: в сети высмеяли Путина
Дед сдает: в сети высмеяли Путина 1 Просмотров: 26067
Трепанация черепа и инъекции гормонов: страшные подробности болезни Заворотнюк
Трепанация черепа и инъекции гормонов: страшные подробности болезни Заворотнюк Просмотров: 21196
Неделя моды в Лондоне: как стильно и тепло одеваться осенью
Неделя моды в Лондоне: как стильно и тепло одеваться осенью
12
 Просмотров: 16851
Донбасс
Самосуд будет и в дальнейшем - Казанский
Самосуд будет и в дальнейшем - Казанский
 Просмотров: 711
"Это не отступление" – министр обороны о разведении войск в Донбассе
"Это не отступление" – министр обороны о разведении войск в Донбассе 1 Просмотров: 981
Военный флот списал 4 корабля
Военный флот списал 4 корабля Просмотров: 2934
Пристайко дал согласие на "формулу Штайнмайера": подробности
Пристайко дал согласие на "формулу Штайнмайера": подробности 2 Просмотров: 2340
Над Дебальцево сине-желтый флаг будет? - соцсети об отводе войск ООС
Над Дебальцево сине-желтый флаг будет? - соцсети об отводе войск ООС
 1 Просмотров: 2205
Больше всего комментируют
10
"Не понимаю политического курса новой власти" - журналист отказался работать у Зеленского
9
Озвучили "формулу Зеленского" по освобождению Донбасса
6
Одну из самых сильных санкций мы еще не применяли и Россия это хорошо знает – поверенный США в Украине
3
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой
3
Порошенко снова не пришел на допрос
Голосов: 6337
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua