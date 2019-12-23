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понедельник, 23 декабря 2019 19:17

Военные рассказали о ситуации на Донбассе

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Военные рассказали о ситуации на Донбассе
Боевики 3 раза обстреляли украинских военных. Фото: ДТ

На Донбассе от начала суток вооруженные формирования РФ три раза нарушили режим прекращения огня.

Позиции украинских военных обстреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил: рядом с Лебединским - из гранатометов различных систем, неподалеку Старогнатовки - с станкового противотанкового гранатомета.

Один обстрел из крупнокалиберного пулемета зафиксировано вблизи населенного пункта Южное, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", - говорится в сообщении.

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Потерь в результате вражеских обстрелов среди украинских военных нет.

22 декабря во время перестрелки с пророссийскими наемниками погиб 29-летний Герман Соловьев, позывной "Маяк". Служил в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр" в должности механика-водителя.

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Дата
23
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