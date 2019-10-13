Военные рассказали о ситуации на Донбассе

Боевики 7 раз нарушили перемирия. Фото: Главком

На Донбассе от начала суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Боевики обстреливали украинские позиции с минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 6 обстрелов: трижды неподалеку Новолуганского с направления Доломитного - из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем; вблизи Светлодарска с направления Лозового - с автоматических станковых гранатометов; возле Золотого с направления Золотого- 5 - из крупнокалиберных пулеметов, в районе Пивденнго с направления шахт им.Гагарина - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из крупнокалиберных пулеметов обстрелял наши позиции возле Песков с направления Лозовского", - говорится в сообщении.

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В течении суток потерь среди украинских военных не было.

Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что денег на восстановление Донбасса нет. Добавил, что вопрос о восстановлении Донбасса преждевременным.