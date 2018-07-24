Военные рассказали, как прошел день на Донбассе

В штабе ООС сообщили ситуацию на Донбассе. Фото: Politeka

Сегодня на Донбассе боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Сводки с фронта за 24 июля сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Оккупанты открывали прицельный огонь из вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Южное, Павлополь", - говорится в сообщении.

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Потерь среди украинских военных нет. Объединенные силы контролируют обстановку и устойчиво удерживают занимаемые рубежи.

Россия не меняет своей позиции относительно размещения миротворцев на Донбассе, на которую США не согласятся. Об этом заявил спецпредставитель США в Украине Курт Волкер.