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вторник, 24 сентября 2019 00:45

Военные получили передвижные бани

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  Стоимость каждого банно-прачечного комплекса составляет 8,5 млн грн. Фото: Аrmyinform
Стоимость каждого банно-прачечного комплекса составляет 8,5 млн грн. Фото: Аrmyinform

Украинский военным, выполняющим боевые задачи в районах проведения операции Объединенных сил на Донбассе, передали мобильные банно-прачечные комплексы.

Как отмечается, всего было изготовлено 10 таких комплексов. Они оборудованы современной техникой, электрогенераторами, и системой подогрева воды с использованием жидкого или твердого топлива. Об этом сообщает АрмияInform

"К нам прибыли представители нескольких военных частей и получили шесть передвижных бань. Следующую партию планируем передать через несколько дней", - отметил и.о. начальника 218-го объединенного центра обеспечения тыла ВСУ Александр Сачавский.

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Баня расположена на шасси автомобиля КрАЗ с прицепом, и имеет два отделения: банный модуль с душевой комнатой и отделение для стирки, сушки и глажки нательного белья и одежды. Стоимостью каждого такого комплекса составляет 8,5 млн грн.

 

На Житомирском бронетанковом заводе завершили капитальный ремонт и модернизацию 15 БМП-1 для ВСУ. В машинах восстановлена ​​боеспособность всех систем и агрегатов, заменены неисправные приборы, проверена работа вооружения, а также установлены современные средства связи, аппаратура спутниковой навигации.

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