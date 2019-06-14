Военные пилоты провели уникальные учения

Впервые за время независимости Украины, в бригаде транспортной авиации в Винницкой построили боевой порядок сразу из четырех самолетов.
Авиаторы выполняли полетное задание, которое предусматривало тренировочный полет отряда в боевом порядке на тактическом фоне, сообщает Воздушных Сил ВСУ.
"Построение боевого порядка выполнено в районе аэродрома. В полете отрабатывались сбор и роспуск. Также летчики усовершенствовали навыки в полетах в боевом порядке с десантированием", - говорит заместитель командира бригады по летной подготовке полковник Андрей Сидаш.
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Завод 410 ГА ускорил темпы по усилению Воздушных Сил Украины военно-транспортной авиацией.
Благодаря работе ГП завода 2019 военным уже передано 2 модернизированные Ан-26. На очереди - еще несколько бортов, которые поступят в украинскую армию.
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