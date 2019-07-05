Военные будут жить в мобильных контейнерах

Для военных заказали мобильные контейнеры. Фото: ТСН

Украинские бойцы в зоне ООС получат мобильные дома для проживания.

Они оборудованы кондиционером и обогревом, пишет prm.ua.

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"Уже заказано изготовление полевых мобильных помещений. По размерам и форме они напоминают большой контейнер, - говорит начальник генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак. - В помещении обязательно должна быть система кондиционирования и обогрева. Глава государства дал задание создать максимально комфортные условия нашим воинам в районе ООС. Установят там, где можно этот блок замаскировать, закопать в землю, закрыть "от вражеской артиллерии".

В районе проведения операции Объединенных сил прошли соревнования на лучший минометный расчет. "На полигоне завершили соревнования на лучший минометный расчет Объединенных сил. Соревнования проходили не в простых условиях. Наши воины вели огонь по сильного порыва ветра, что затрудняло точность поражения. Весь личный состав показал высокую обученность и мастерство. Результаты учений отличные", - отметил командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сирский.