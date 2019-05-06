Военные будут заказывать снаряжения через электронный кабинет

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В районе проведения ООС продолжается тестирование новой электронной системы учета и обеспечения вещевым имуществом военнослужащих.

Программа должна исключить коррупцию или другие махинации по экипировкой воинов, сообщает пресс-центр в Facebook.

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Каждый военнослужащий через личный кабинет сможет лично выбрать и заказать необходимые ему вещи военного обмундирования и экипировки.

В будущем планируется подключить к системе и другие виды обеспечения, в том числе и финансовый. Разработка системы должен предоставить военнослужащим возможность прозрачно, эффективно и удобно контролировать и оперировать всеми видами довольствия.

Спецназовцы отряда оперативного реагирования Государственной пограничной службы с прошлого года имеют на вооружении 9-мм пистолеты-пулеметы МР5 немецкого бренда Heckler&Koch.