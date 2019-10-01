Военные аэродромы принимать самолеты НАТО

Украина адаптирует военные аэродромы к стандартам НАТО / фото: Воздушных Сил ВСУ

Сеть украинских военных аэродромов, вертодромов, а также взлетно-посадочных площадок адаптируют к стандартам НАТО.

В Воздушных Силах завершается разработка нормативно-правовой базы по адаптации сети военных аэродромов, пишет АрмияИнформ.

Уже наработали ряд изменений в Правила определения пригодности к эксплуатации аэродромов и взлетно-посадочных площадок госавиации Украины.

"Изменения разработаны на основании обобщенной международной практики сертификации аэродромов и положений действующего Воздушного кодекса Украины, - сообщил начальник ИАС тылу логистики Командования ВС ВСУ полковник Виталий Застава. - Кроме того, в документе учтены результаты исследований по обеспечению безопасности полетов воздушных судов, а также нормативные документы, стандарты и практики Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и НАТО".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские солдаты показали впечатляющие результаты в горах

Правила содержат требования по обустройству аэродромов и вертодромов, а также взлетно-посадочных площадок с целью обеспечения безопасности полетов при определенных эксплуатационных минимумов. В инженерно-аэродромной службе тыла логистики ожидают, что новый документ вступит в силу еще до конца года.

На Донбассе прошли учения украинских пограничников. Военные отрабатывали тактические упражнения и огневую подготовку. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.