Внесение в список на обмен стоит денег - бывший узник ЛНР

Секацкий сказал, что за свою свободу заплатил $ 32 тыс. Фото: censor.net.ua

Содержавшихся в тюрьмах террористов ЛНР украинском, о которых писали в СМИ и не говорили в новостях, вносили в списки на обмен денег.

Об этом рассказал бывший заключенный террористов ЛНР Денис Секацкий, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я за свою свободу платил деньги. То есть, они требовали с меня выкуп - за то, чтобы меня не убили, чтобы подтвердили, что внесли меня в списки на обмен со стороны ЛНР. Приезжали люди, и отдавали деньги через моего адвоката", - рассказал он, добавив, что за свою свободу заплатил $32 тыс.

Как отмечает Секацкий, военных это не касалось.

"Им повезло - по крайней мере, тем ребятам, которые с нами из Луганска приехали. Потому что о них сразу узнали журналисты, о них упоминали в новостях - и они были неприкосновенны. Да, их также содержали в нечеловеческих условиях. Но о них все знали сразу и замылить их невозможно было, невозможно было сказать, что их нет. Это нас можно было скрывать, не показывать, сказать, что нас никогда не было. Я лично "исчезнуть" 5 месяцев", - сказал Секацкий.

Украина и РФ начали переговоры об обмене пленными. Он будет касаться и украинский, и крымских татар, содержащихся в России.