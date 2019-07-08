"Витруального туризм" - разгорелся скандал вокруг удостоверений УБД

Разгорелся скандал из-за удостоверение УБД. Фото с открытых источников.

В Украине разгорелся скандал из-за выдачи удостоверений участника боевых действий (УБД) лицам, которые не были в зоне ООС на Донбассе.

"То есть, воин света даже не едет в район операции, а находится там только по документам. Вообще цинизм за гранью добра и зла. Ну а правильно, по существу. Зачем туда кататься? Только время тратить. Лучше сделать еще проще - давать УБД через сайт. Заполнил форму - получил УБД. Так легче, и не надо горы бумаг переводить. Диджитализация, опять же, новые веяния ", - заявил офицер ВСУ Дмитрий Иванов в Facebook.

Он отметил, что уже с трех источников сообщают о фактах "виртуального туризма".

"Одно только немного напрягает. Многие ребята, которые погибли еще несколько лет назад, УБД не имеют. А здесь "виртуальный туризм". Все противнее жить становится. Противно как-то", - добавил офицер.

Иванов напомнил, что с самого начала АТО была практика "военного туризма". Когда люди из военных структур приезжали на пару-тройку месяцев, чтобы получить УБД. Несли они службу или в штабах, или на тыловых блокпостах, базах хранения и т.д., подальше от войны.

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"Нужно отметить, что в 2014 году даже нахождение тушки в штабе не гарантировало, что эта самая тушка вернется живой, здоровой, чистой и непорочной. Случаев, когда сепари накрывали артой штабы глубоко в тылу - немало. Но несмотря на это, военные, хоть немного увидели реальную войну, относились к таким людям с нескрываемым презрением по вполне понятным причинам ", - добавил он.

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