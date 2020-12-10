Виталий Кулик дал неутешительную оценку переговорам с Путиным

Со временем Зеленскому придется принимать решение. Надеюсь, что у президента найдутся аргументы, чтобы не пойти на уступки Владимиру Путину. Фото: София Староконь

Команда Зеленского будет балансировать и не сдвинется вопрос окончания войны в Донбассе.

"Я не вижу ни в формате" Минского процесса ", ни в формате" Нормандского процесса ", ни, тем более в так называемом коммюнике никаких признаков нашей победы. А вот желание балансировать и идти на уступки я вижу", - говорит Gazeta.ua политолог Виталий Кулик .

Белым шумом имитируют выполнение обязательств. Президент с командой вложили максимум усилий, чтобы обеспечить первый блок - вопросы безопасности.

"У нас уменьшилось количество потерь, но у нас нет режима тишины. За ноябрь российские боевики совершили 104 обстрелы. Есть от него двух погибших и четырех раненых украинских воинов. Это не тишина", - говорит эксперт.

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Мы взяли на себя обязательства по политическим вопросам на оккупированных территориях. Без полной тишины этого не выполнить. Мы не имеем гарантийного механизма.

"Если РФ не обеспечила первое условие, то обо всем остальном речи нет. Коммюнике - это не более, чем протокол о намерениях, которые зафиксировали и поддержали Франция и Германия. Это было знакомство президента Зеленского и президента Путина в новых статусах. Это был один из небольших этапов" , - говорит он.

Команда Зеленского пытается балансировать. Заставляют истерить вокруг различных документов.

"Вижу попытки воздержаться от шагов, которые не смогут переиграть. Эта команда не имеет стратегии, но с Путиным на мир не пойдут. Этого не стерпит общество, а Зеленский боится улицы", - говорит Виталий Кулик.

"Со временем Зеленскому придется принимать решение. Надеюсь, что у президента найдутся аргументы, чтобы не пойти на уступки Владимиру Путину.Каждый такой формат мы берем на себя новые обязательства, но при этом не требуем с РФ исполнение й обязательств", - заключает политолог.

Год назад 6-й президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с лидерами стран "нормандского формата" в Париже. Накануне встречи в эфире ток-шоу "Свобода слова" Владимир Зеленский заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным, чтобы увидеть, что он за человек. Уже 9 декабря лидеры 4 государств: Украины, России, Франции и Германии объявили о результатах переговоров. Подписали коммюнике.