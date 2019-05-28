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вторник, 28 мая 2019 13:23

Верховная Рада изменила границы районов на Донбассе

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Верховная Рада изменила границы районов на Донбассе
Для жителей поселка Гладосово улучшат жизненные условия. Фото: kp.ua

Верховная Рада Украины приняла закон об изменениях административного устройства Донецкой области.

Постановление под №8576 "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Донецкой области" поддержали 230 народных депутатов, сообщает Укринформ.

Этим постановлением территория подконтрольного Украины Бахмутского района увеличивается на 71,7 га земель. Для этого Бахмуту передадут поселок Гладосово.

Также утвердили территории Бахмутского района - 192 тыс. га и оккупированной Горловки - 40 тыс. га.

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Как отмечается в объяснительной записке, это постановление позволит установить административно-территориальные отношения на этих территориях в условиях проведения ООС.

Закон позволяет не допустить гуманитарной катастрофы на Донбассе и обеспечить жизнедеятельность в присоединенном поселке Гладосово.

В оккупированных населенных пунктах Луганской области чуть ли не ежедневно обнаруживают трупы. Некоторые из них удается опознать, другие так и остаются безымянными.

В частности, утром 11 мая в центре Луганска обнаружили тело местной жительницы, 1979 года рождения. Причиной смерти женщины стали телесные повреждения. В тот же день после полудня неподалеку нашли труп водителя маршрутного такси из Краснодонского района.

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