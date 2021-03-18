Великобритания и Турция будут удачными партнерами для урегулирования войны на Донбассе - политолог

Как перезагрузить "нормандский формат". Фото: Слово и Дело

В новый формату вместо "нормандского" можно пригласить Великобританию и Турцию, сказал Gazeta.ua политолог Константин Батозский. Это реакция на заявление главы украинской делегации Трехсторонней контактной группы Леонида Кравчука о том, что в существующий формат стоит включить Соединенные Штаты.

"Нормандский формат потому так и называется, что прежняя администрация демократов при президенте Бараке Обаме считала, что аннексия Крыма, война России против Украины - это дела европейские. Дональд Трамп поддерживал этот подход. Чтобы теперь подключить США к переговорам, нужно признать, что нынешние участники не справились. Без принципиального согласия Франции и Германии привлечь сюда американцев будет очень трудно и не очень корректно. А для канцлера Германии Меркель и для президента Франции Макрона это болезненный удар. Они считают, что прилагают достаточно усилий. Регулярно проводятся встречи на уровне советников. Однако полагают, урегулирование ситуации на Донбассе - длительный процесс. Завершают свои каденции и хотели бы достичь максимальных результатов. Этим манипулирует Россия и тоже затягивает время", - объясняет эксперт.

По его мнению, легче начать новый процесс и по-другому назвать.

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"Можно настаивать не на том, что не справились, а на перезагрузке. Использовать прецедент югославской войны, когда европейская дипломатия не могла справиться, пока не вмешались США. Удачным шагом будет привлечь и другие страны: Турцию, Великобританию. Последняя была подписантом Будапештского меморандума, а это веская причина для приглашения".

Если встреча "нормандской четверки" не удастся, то президент Украины Владимир Зеленский намерен провести перерговоры с руководителем каждой из стран в отдельности.