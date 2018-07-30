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понедельник, 30 июля 2018 17:23

Ведрами высчерпали воду - в ООС дожди затопили блиндажи

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Позиции в/ч 3011 Национальной гвардии Украины в зоне проведения ООС затопило во время ливня.

Вода полностью заполнила окопы и блиндажи бойцов, повредила личные вещи, пишет Первый Криворожский.

Автор: Первый Криворожский
  Затоплены блиндажи Нацгвардии в зоне ООС
Затоплены блиндажи Нацгвардии в зоне ООС

Командование никак не отреагировало на проблему и приказало самостоятельно ликвидировать подтопления. Бойцы ведрами и насосом вычерпали воду.

Автор: Первый Криворожский
  Затоплены блиндажи Нацгвардии в зоне ООС
Затоплены блиндажи Нацгвардии в зоне ООС

Солдаты в течение четырех суток жили в затопленном блиндаже.

Автор: Первый Криворожский
  Затоплены блиндажи Нацгвардии в зоне ООС
Затоплены блиндажи Нацгвардии в зоне ООС

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На Донбассе погиб военный из райцентра Шепетовка Хмельницкой области Андрей Андрощук. 41-летний боец ​​получил пулевое ранение на выходных в зоне Операции Объединенных Сил.

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Дата
30
июля

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