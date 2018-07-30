Ведрами высчерпали воду - в ООС дожди затопили блиндажи

Позиции в/ч 3011 Национальной гвардии Украины в зоне проведения ООС затопило во время ливня.
Вода полностью заполнила окопы и блиндажи бойцов, повредила личные вещи, пишет Первый Криворожский.
Командование никак не отреагировало на проблему и приказало самостоятельно ликвидировать подтопления. Бойцы ведрами и насосом вычерпали воду.
Солдаты в течение четырех суток жили в затопленном блиндаже.
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На Донбассе погиб военный из райцентра Шепетовка Хмельницкой области Андрей Андрощук. 41-летний боец получил пулевое ранение на выходных в зоне Операции Объединенных Сил.
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