Вблизи Чермалыка оккупанты ранили еще одного украинского воина

Украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ о нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями РФ. Фото: Reuters

На Донбассе в результате вражеского обстрела в зоне проведения операции Объединенных сил вблизи Чермалыка ранили украинского военнослужащего.

Раненого доставили в медицинское учреждение и оперативно оказали квалифицированную помощь врачей, пишут в пресс-службе оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.

"28 декабря российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ о нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями РФ.

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Военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады им. князя Романа Великого получил ранение. Это произошло в результате неосторожного обращения с оружием 26 декабря.