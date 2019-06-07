Вакарчук назвал реалистичный сценарий возвращения Донбасса

Прекращение огня поможет возвращению. Фото: "Лига"

Вернуть оккупированные районы Донбасса Украина сможет в случае успешного развития.

Успех государства изменит отношение к ней жителей ОРДЛО, считает музыкант и политик Святослав Вакарчук, передаёт "Сегодня".

Для развития Украины необходимо прекратить огонь.

"Реалистичный сценарий возвращения Донбасса начинается с создания цветущего сада на контролируемой территории. А для этого нужно, чтобы по ней прекратили стрелять "Грады", - подчеркнул Вакарчук.

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Промежуточным этапом урегулирования конфликта должно стать замораживание конфликта и прекращения огня.

Украина не должна менять формат переговоров с Россией по миру на Донбассе. Такую позицию озвучил лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук в эфире телеканала ICTV.