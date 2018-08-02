В зоне ООС ищут пропавшего бойца

На линии соприкосновения исчез украинский боец / фото Зеркало недели

На Донбассе до сих пор продолжаются поиски военнослужащего Объединенных сил, исчезнувшего сутки назад.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк на брифинге.

"За прошедшие сутки обнаружено отсутствие одного военнослужащего подразделения Объединенных сил. Организованы его поиски", - говорит спикер.

Кроме того, он подтвердил информацию о ранении 3 военнослужащих.

"В результате боевых действий за минувшие сутки трое украинских военных получили ранения различной степени. Защитники доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается вся необходимая квалифицированная помощь", - добавил Гуцуляк.

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С начала текущих суток, 2 августа, зафиксировано 2 прицельных обстрелов со стороны боевиков.

Публикуем поименный список погибших в июле защитников Украины. Нам известно о 7 воинах, погибших в боях или вследствие полученных травм. Информация о некоторых - неполная. Самому младшему из погибших было - 21, самому старшему - 44. 30 июля было больше обстрелов - 40.