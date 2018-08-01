В Запорожье попрощались с погибшим на Донбассе воином 53 бригады

1 августа в Запорожье попрощались со старшим солдатом, командиром боевой машины-командиром отделения 1-го механизированного батальона 53-й отдельной механизированной бригады 36-летним Юрием Дженжерой.
Он погиб 28 июля в 10:00 недалеко от Светлодарской дуги. Пулевые ранения получил во время боя с ДРГ наемников Российской Федерации. Тогда мі потеряли еще одного воина, двое были ранены.
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Юрий служил по контракту с января 2016 года.
У него остались жена, сын и дочь.
Похоронили Юрия Дженжеру на Осипенковском кладбище Запорожья.
1 августа в Каменец-Подольском Доме офицеров попрощались с Богданом Блинчуком, погибшем на Донбассе.
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