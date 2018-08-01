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среда, 01 августа 2018 13:49

В Запорожье попрощались с погибшим на Донбассе воином 53 бригады
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С погибшим командиром отделения 53-й ОМБр Юрием Дженжерою попрощались в Запорожье.
Фото: издание "061"
С погибшим командиром отделения 53-й ОМБр Юрием Дженжерою попрощались в Запорожье.
С погибшим командиром отделения 53-й ОМБр Юрием Дженжерою попрощались в Запорожье.
С погибшим командиром отделения 53-й ОМБр Юрием Дженжерою попрощались в Запорожье.
С погибшим командиром отделения 53-й ОМБр Юрием Дженжерою попрощались в Запорожье.

1 августа в Запорожье попрощались со старшим солдатом, командиром боевой машины-командиром отделения 1-го механизированного батальона 53-й отдельной механизированной бригады 36-летним Юрием Дженжерой.

Он погиб 28 июля в 10:00 недалеко от Светлодарской дуги. Пулевые ранения получил во время боя с ДРГ наемников Российской Федерации. Тогда мі потеряли еще одного воина, двое были ранены.

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Юрий служил по контракту с января 2016 года.

У него остались жена, сын и дочь.

Похоронили Юрия Дженжеру на Осипенковском кладбище Запорожья.

1 августа в Каменец-Подольском Доме офицеров попрощались с Богданом Блинчуком, погибшем на Донбассе.

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Дата
01
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