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воскресенье, 18 апреля 2021 14:37

В ВСУ назвали количество больных коронавирусом

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В ВСУ назвали количество больных коронавирусом
13 украинских военных госпитализировали из-за коронавируса. Фото: armyinform.com.ua

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировали 55 новых случаев инфицирования коронавирусом.

13 человек госпитализировали в учреждения здравоохранения. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

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Всего на Covid-19 болеет 2265 военных. На изоляции находится 509 человек.

За время пандемии выздоровели 21 532 человека, летальных случаев - 72.

Кроме того, с начала прививочной кампании в украинской армии первую дозу вакцины от коронавируса получили 41 144 человека. Из них - 3066 военные медики.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак вакцинировался от коронавируса. Прививки он получил во время рабочей поездки на Донбасс.

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