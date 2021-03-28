В ВСУ назвали количество больных коронавирусом

В ВСУ зафиксировали 115 новых случаев Covid-19. Фото: Facebook

За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Украины обнаружили 115 случаев инфицирования коронавирусом.

В общем болеет 2632 военных. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

На изоляции находится 777 человек. За время пандемии выздоровели 18 027 человек, летальных случаев - 55.

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Также с начала прививочной кампании в ВСУ 1 дозу вакцины получили 18 617 человек. Из них - 2138 военные медики.

За последние сутки в Украине обнаружили 11 932 новых больных коронавирусом. Из них детей - 564, медработников - 181. В общем коронавирус подхватили 1644063 украинца.