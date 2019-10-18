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пятница, 18 октября 2019 22:59

В Украине создали совет семей погибших на Донбассе военных

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В Украине создали совет семей погибших на Донбассе военных
В Украине появился совет семей погибших на Донбассе военных. Фото: mva.gov.ua

В Украине создали совет семей погибших на Донбассе военных.

Решение о создании этой структуры было принято на совместной встрече семей погибших с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и министром по делам ветеранов Оксаной Колядой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства ветеранов.

"Таким образом между Министерством и представителями семей погибших устанавливается постоянная связь, обеспечивается совместное обсуждение насущных тем, консультаций относительно тех или иных действий, которые будут затрагивать, касаться семей погибших защитников", - говорится в сообщении.

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"У нас с самого начала действует Совет ветеранов. Ее члены постоянно с нами общаются, дают советы, акцентируют внимание на тех или иных проблемах, советуют пути их решения. Ни одно решение Минветеранов не было принято без поддержки Совета ветеранов. Именно такого сотрудничества и действенности мы ожидаем теперь и от Совета семей погибших. Ведь именно они, как никто другой, понимают это направление", - отметила Оксана Коляда.

Председателем совета назначили жену погибшего воина, Героя Украины Ирину Михнюк, которая должна выбрать и предложить ведомству остальных членов структуры .

Создадут Единый госреестр ветеранов. Он сможет четко определять количество ветеранов и их потребности.

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