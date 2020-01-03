В Станице Луганской разобрали мост

Фото: Луганская областная государственная администрация

Для безопасности граждан в Станице Луганской разобрали временный обходной мост. Его открыли 4 октября 2019, чтобы не ограничивать возможности пересечения линии разграничения во время ремонта основного моста. Им пользовались до 20 ноября включительно.

С открытием отремонтированного моста приняли решение на несколько недель оставить вспомогательную конструкцию. Однако она была рассчитана именно на временное пользование. Более длительное функционирование дополнительного моста могло привести к проседанию конструкции, построенной на берегу реки, угрожало безопасности граждан.

Поэтому, на протяжении декабря и в начале января временный обходной мост разобрали.

В Станице Луганской, которая является участком разведения, обнаружили боевиков. Они ходят по территории линии разведения одетые в русскую военную форму.