На Луганщине в Станице Луганской открыли временный обходной мост для пешеходов.

Перед открытием переправы, территорию обследовали пиротехники. Об этом сообщили в Луганской областной государственной администрации.

"Утром, примерно в 7:45, после обследования территории пиротехники, сотрудники "Укртрансмоста" сняли ограждения обходного временного моста. И сразу люди начали пользоваться им", - говорится в сообщении.

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В то же время специалисты Укртрансмоста начали демонтаж разрушенных конструкций основного моста. На месте работают 10 человек с разной строительной техникой.

С 15 июля 2019-му на контролируемой украинским правительством стороне ездит специализированный автобус. Он подвозит людей пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями.