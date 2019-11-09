В штабе заверили, что зимой разведения будет

Во время мороза разведения запрещены. Фото: Facebook

В зимнее время разведения сил и средств на новых участках не будет.

Заместитель командующего операции Объединенных сил Богдан Бондарь сообщил об этом "Новостям Донбасса".

"Мы входим в такой период, что погодные условия не всегда нам позволят подготовить новые позиции. Кроме того, если будет мороз, то запрещено убирать минно-взрывные ограждения. То есть, мы не можем проводить разминирование в мороз - это запрещено протоколом", - сказал Бондарь журналистам.

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Разведение сил и средств уже произошло на двух участках - №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе Золотого Луганской области.

Украинские военные готовы к разведению сил на участке № 3 в районе Богдановка-Петровское. Российские боевики тоже выразили готовность отвести свои отряды, сообщил начальник пресс-центре штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев.