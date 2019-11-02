В штабе сообщили, когда отменят ограничения на перемещения в Золотом

3 ноября в Золотом отменят режим ограничений на перемещение. Фото: Prm

Режим ограничений на перемещение в районе разведения в Золотом на Донбассе отменят в воскресенье, 3 ноября.

Об этом сообщил командир оперативно-тактической группировки "Север" генерал Олег Микац во время брифинга, передает Интерфакс-Украина.

"Начиная с завтрашнего дня здесь можно будет свободно перемещаться - соответственно все меры выполнять, которые необходимо - как для местного населения, волонтеров, журналистов и других", - заявил он.

Микац добавил, что в этом районе режим тишины держится 12 дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оборонный комитет в полном составе едет в Золотое

Как отмечается, в 12.00 начнется разминирование территории в зоне разведения и демонтаж фортификационных сооружений, "которые будут заявлены". В дальнейшем планируется открыть в этом районе автомобильно-пешеходный КПВВ.

Начальник штаба Донецкого пограничного отряда полковник Сергей Лозинский рассказал о расширенном списке лиц, которых будуть пропускать вне очереди на украинских КПВВ.