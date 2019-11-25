В сети появились секретные документы террористов

В сети появились секретные документы российских террористов, воюющих против украинской армии. Об этом на своем Telegram-канале разместил офицер ВСУ, (Штирлиц).

В обнародованных файлах есть подробная информация о расположении группировок оккупантов и об их численности, оружие, которое военные преступники используют на позициях, а также о ходе выполнения поставленных задач.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россияне применяют новое оружие на Донбассе. Показали фото раненого украинского воина

"Здесь сорока на хвосте принесла, что появились каналы и аккаунты, которые распространяют документы военного характера. Вот и решил тоже немного подбросить дров в костер. Огромный привет," МГБ ДНР "(читать как ФСБ). Далее будет интереснее", - сказал полковник Анатолий Штефан.

Бывший ексглава украинского МИД Павел Климкин отметил, что агрессору нужен весь Юг Украины.