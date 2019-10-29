В серой зоне у Золотого откроют новый пропускной пункт

В Золотом откроют новый пропускной пункт. Фото: novynarnia.com

Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что власти самопровозглашенной "ЛНР" согласилась на открытие контрольного пункта въезда-выезда "Золотое".

"Войска обеих сторон должны развести на расстояние километра. Получится "серая зона", и мы сможем спокойно достроить КПВВ и запустить его в работу. Это будет новый КПВВ, единственный путь для автомобильного сообщения с временно оккупированной частью Луганской области", - сообщил он Громадському.

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На это есть согласие так называемой "ЛНР". Ранее власти неподконтрольной части Луганской области отказывалась открыть пункт пропуска в Золотом. Выдвигали для этого дополнительные условия, среди которых было открытие еще одного КПВВ в городе Счастье.

В штабе операции Объединенных сил подтвердили, что разведение войск в Донбассе близ населенного пункта Золотое-4 Луганской области началось 29 октября. Ранее об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко надеется, что разведение войск в Донбассе за 7-10 дней. По его словам, если не будет обстрелов и разведения состоится, это "откроет путь" к встрече Нормандской четверки.