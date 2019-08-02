В СБУ назвали число людей исчезнувших без вести на Донбассе

Людей захватывают в плен за антироссийскую позицию. Фото: credo.pro

По данным Службы безопасности Украины на конец июля без вести пропавшими считают его 258 человек.

Есть ли среди них несовершеннолетние в СБУ не уточняется, сообщает 112 канал.

"По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях числятся пропавшими без вести 258 человек", - говорится в ответе пресс-службы СБУ.

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С начала российского вторжения на территорию Украины исчезло 4,6 тыс. человек.