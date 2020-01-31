В РосЗМИ заявили о смерти террориста Цемаха

Новость быстро убрали с сайта. Фото: RT

Российские пропагандисты обнародовали новость об убийстве фигуранта расследовании катастрофы малазийского лайнера МН-17 на Донбассе Владимира Цемах.

Опубликовали скриншоты якобы взломаной переписки родственников Цемах. Новость появилась на сайте RT.

В переписке говорилось о том, что Цемах поехал в Москву по делам 26 января 2020. После чего связь с ним была потеряна.

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Новость была доступна на сайте в течение 5 мин, после чего ее удалили.

Европейский суд по правам человека не будет запрещать экстрадиции Владимира Цемах - фигуранта дела сбитого русскими над Донбассом Boeing МН17. Об этом сообщил его адвокат Анатолий Кучерена, передают российские СМИ