В РосЗМИ заявили о смерти террориста Цемаха

Российские пропагандисты обнародовали новость об убийстве фигуранта расследовании катастрофы малазийского лайнера МН-17 на Донбассе Владимира Цемах.
Опубликовали скриншоты якобы взломаной переписки родственников Цемах. Новость появилась на сайте RT.
В переписке говорилось о том, что Цемах поехал в Москву по делам 26 января 2020. После чего связь с ним была потеряна.
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Новость была доступна на сайте в течение 5 мин, после чего ее удалили.
Европейский суд по правам человека не будет запрещать экстрадиции Владимира Цемах - фигуранта дела сбитого русскими над Донбассом Boeing МН17. Об этом сообщил его адвокат Анатолий Кучерена, передают российские СМИ
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