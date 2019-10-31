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четверг, 31 октября 2019 07:53

В реанимации скончался боевик ДНР, который пытал украинских пленных

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Сегодня, 31 октября, в 6:30 в реанимации Московского госпиталя умер Шишов Максим, прозвище Мрак, командир минометного подразделения ДНР.

Об этом стало известно из социальных сетей боевиков, пишет kriminal.tv

"Умер в реанимации. Глубокое поражение и отказ внутренних органов ", - отметил один из сторонников" русского мира "Александр Чаленко.

Также из комментариев к сообщению о смерти стало известно, Шишов воевал с самого начала российско-украинской войны и что человек в "гражданке" уже год. Во дебальцево получил ранение в ногу.

Внутренние органы могли отказать, как от болезней, отравлений, так и от физических травм.

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Уроженец Донецка в прошлом был офицером СБУ и в базе "миротворца" числится, как изменник Родины, но здесь пока не знают о его смерти.Також указано, что он причастен к пыткам украинских пленных. Сам себя называл также членом военной контрразведки ДНР. Остались в боевика жена, дочь и сын. Сейчас находятся на лечении в Санкт-Петербурге на лечении после подрыва мины в Донецке.

30 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня.

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Дата
31
октября

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