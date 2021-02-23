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вторник, 23 февраля 2021 01:07

В пожаре на Донбассе погибли три украинских военных

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В пожаре на Донбассе погибли три украинских военных
В зоне ООС горели блиндажи: есть погибшие. Фото: armyinform

В пожаре погибли три бойца 58-ой отдельной мотопехотной бригада им. гетмана Ивана Выговского.

"22 февраля в ходе завершения работ по разборке конструкции блиндажа после пожара, возникшего около 4 часоа утра 20 февраля в одном из подразделений бригады, обнаружены тела двух военнослужащих, которые вероятно находились в блиндаже во время пожара", говорится на Facebook-странице 58- й бригады.

Идентификацию тел проведут после ДНК экспертизы.

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Третий военнослужащий, который получил 90% ожогов тела, был эвакуирован в ожоговый центр, где от полученных травм скончался.

Ранее сообщалось, что в зоне ООС после пожара тлеют блиндажи.

Однако, о каких именно блиндажах говорится и о причинах пожара не говорили.

В понедельник главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак сообщил, что тушение огня продолжается. Он подчеркивал, что нет информации о возможных погибших военных.

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