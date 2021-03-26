В ОРДЛО перебросили российских кадровых военных - разведка

Военных перебросили под видом учений у границы. Фото: "Цензор.нет"

В ОРДЛО через неподконтрольную часть границы перебросили российских военных.

"Под прикрытием мероприятий боевой подготовки оккупанты перебросили через неконтролируемые Украиной участки границы в ОРДЛО российских кадровых военнослужащих для доукомплектования соединений и частей 1 и 2 АК", - сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Командование ВС РФ на этой неделе распространяло заявления о проведении плановых мероприятий оперативной и боевой подготовки вблизи границ с Украиной. Однако границы их не остановили.

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Контроль за комплектованием военнослужащими подразделений и проверкой выполнения инженерно-фортификационных работ на передовых позициях осуществляет комплексная комиссия ВС РФ.

Войну на Донбассе можно закончить за неделю. Но без "зеленого света" со стороны Москвы продвижение в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе невозможно, говорит министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Вопрос заключается в том, сколько времени понадобится для того, чтобы заставить Россию согласиться прекратить конфликт.