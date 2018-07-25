"В оптике снайперов - как новогодние елки" - бойцы ООС ликвидировали двух диверсантов

В ООС ликвидировали вражеских диверсантов. Фото: facebook

Ночью на Донбассе снайперы ООС уничтожили боевиков, которые хотели незамеченными пройти к опорному пункту ВСУ.

Террористы планировали диверсионную операцию, сообщила военная ВСУ Виктория Руденко в Facebook.

"Решили два "недоумка" пройти незамеченными к нашему опорнику. В их бестолковых мозгах вырисовывалась картина, где у них очень успешная диверсионная операция. И их можно понять, потому что у одного на голове модная приблуда от расейских поставщиков ... Но не знали эти два червя, что бы они на себя не нацепили, то в оптике (от друзей из США) наших снайперов они, как новогодние елки. Не знали, и уже и не узнают", - написала военная.

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На Донбассе группа российских наемников-боевиков подорвалась на собственных минах.