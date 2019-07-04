В районе проведения операции Объединенных сил состоялись соревнования на лучший минометный расчет.

"На полигоне завершили соревнования на лучший минометный расчет Объединенных сил. Соревнования проходили не в простых условиях. Наши воины вели огонь при сильном порыве ветра, что затрудняло точность поражения. В целом, весь личный состав показал высокую обученность и мастерство. Результаты учений отличные", — отметил командующий операции Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сирський.

Автор: mil.gov.ua В ООС состоялись соревнования на лучший минометный расчет

Автор: mil.gov.ua В ООС состоялись соревнования на лучший минометный расчет Автор: mil.gov.ua В ООС состоялись соревнования на лучший минометный расчет

Автор: mil.gov.ua В ООС состоялись соревнования на лучший минометный расчет

"Наши минометчики точно и надежно поразят все цели врага. Мы привлекли лучшие расчеты, которые заняли первое и второе место в оперативно-тактических группировках "Север" и "Восток". Соревнования провели в двух номинациях: спортивная и специальная, которая закончилась непосредственно выполнением боевой стрельбы из 120-мм міномету "Молот" и 82-мм міномету"Василек", - добавляет Александр Сирський.

Автор: mil.gov.ua В ООС состоялись соревнования на лучший минометный расчет

Автор: mil.gov.ua В ООС состоялись соревнования на лучший минометный расчет

Автор: mil.gov.ua В ООС состоялись соревнования на лучший минометный расчет

Автор: mil.gov.ua В ООС состоялись соревнования на лучший минометный расчет

"Наша задача — поразить цель. С чем наш расчет справился. Мы считаем себя лучшими и на деле это доказали, — отметил военнослужащий с позывным "Гал" 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского.

Автор: mil.gov.ua В ООС состоялись соревнования на лучший минометный расчет

Автор: mil.gov.ua В ООС состоялись соревнования на лучший минометный расчет

Автор: mil.gov.ua В ООС состоялись соревнования на лучший минометный расчет

Автор: mil.gov.ua В ООС состоялись соревнования на лучший минометный расчет

Автор: mil.gov.ua В ООС состоялись соревнования на лучший минометный расчет

"По итогам соревнований отметили расчет 120-мм міномету 30-ю отдельную механизированную бригаду имени князя Константина Строзького", - прокомментировал полковник Богдан Станиславович.

Автор: mil.gov.ua В ООС состоялись соревнования на лучший минометный расчет

Автор: mil.gov.ua В ООС состоялись соревнования на лучший минометный расчет

Автор: mil.gov.ua В ООС состоялись соревнования на лучший минометный расчет

Автор: mil.gov.ua В ООС состоялись соревнования на лучший минометный расчет

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