В ООС оккупанты ранили гражданскую жену. Фото: racurs.ua

В Марьинке, около 12:00, в результате вражеского обстрела вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия поранели гражданское лицо.

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"Гражданка Юлия Т. шла по городу со своей трехлетним ребенком. Враг совершил несколько выстрелов. Пуля попала пострадавшей в грудную клетку и плечо слева. Необходимую первичную медицинскую помощь женщине было предоставлено военнослужащими Объединенных сил. Сейчас она находится в больнице города Курахово.", - говорится в сообщении.

Медики сообщают, что состояние раненой стабильное.

В Донецкой области в результате вражеского обстрела загорелись дачные дома. ЧП произошло в воскресенье вечером, около Березового.