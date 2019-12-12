В ООН надеются, что Россия пустит их миссию в тюрьмы на оккупированном Донбассе

Россияне не запускают международных наблюдателей на оккупированные территории. Фото: Reuters

В ООН надеются получить доступ в тюрьмы на оккупированных русскими территориях Донецкой и Луганской.

"Деятельность Мониторинговой миссии ООН по правам человека на территории, контролируемой самопровозглашенной республики, крайне ограничено. Я призываю предоставить миссии беспрепятственный конфиденциальный доступ к местам содержания под стражей и задержанным", - заявила глава Миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, пишут Донецкие Новости.

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Она добавила, что о доступе говорится в коммюнике, которое подписали в Париже, во время встречи в нормандской формате.

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С начала российской агрессии в Донбассе в 2014 роки и по настоящее погибло 3344 мирных жителей.