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воскресенье, 14 октября 2018 17:43

В оккупированной Горловке обстреляли исправительную колонию, есть погибший

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  В оккупированной Горловке во время обстрела колонии погиб заключенный. Фото: Focus
В оккупированной Горловке во время обстрела колонии погиб заключенный. Фото: Focus

В оккупированной Горловке обстреляли исправительную колонию № 57, один заключенный погиб.

Об этом со ссылкой на так называемого "мэра" города сообщает gorlovka.ua.

Заключенный получил ранения в грудь. Он был уроженцем города Константиновка 1991 года рождения.

Колония находится в северной окраине Горловки - по соседству с позиции ВСУ.

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В воскресенье, 14 октября, на Донбассе ранили одного украинского военного. Об этом сообщил штаб украинской военной Операции объединенных сил.

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14
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