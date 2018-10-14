В оккупированной Горловке обстреляли исправительную колонию, есть погибший

В оккупированной Горловке обстреляли исправительную колонию № 57, один заключенный погиб.
Об этом со ссылкой на так называемого "мэра" города сообщает gorlovka.ua.
Заключенный получил ранения в грудь. Он был уроженцем города Константиновка 1991 года рождения.
Колония находится в северной окраине Горловки - по соседству с позиции ВСУ.
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В воскресенье, 14 октября, на Донбассе ранили одного украинского военного. Об этом сообщил штаб украинской военной Операции объединенных сил.
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