В Офисе генпрокурора разъяснили ситуацию со следователями по делу МН17

Украинские прокуроры продолжают участвовать в расследовании сбития МН17. Фото: AFP

К работе международной следственной группы расследования сбивания самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний от Офиса Генерального прокурора привлечены четыре представителя.

В офисе Генпрокурора Украины прокомментировали информацию об освобождении украинских прокуроров от участия в расследовании сбивания МН17, которая появилась в нидерландских СМИ.

"Сейчас к работе международной следственной группы от Офиса Генерального прокурора привлечено четыре представителя. На национальном уровне процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляется девятью сотрудниками Офиса Генерального прокурора, а именно Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. Они имеют опыт в осуществлении расследования военных преступлений, преступлений против человечности, терактов и других тяжелых уголовных преступлений ", - говорится в сообщении.

Как считают в ведомстве, это позволит сохранить институциональную память в расследовании гибели 298 пассажиров самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний.

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По сообщению нидерландской газеты NRC Next, всех шестерых украинских прокуроров, которые принимали участие в расследовании катастрофы рейса MH17, освободили от выполнения обязанностей во время реформы Генеральной прокуратуры Украины. Прокуроры Олеся Скрипник и Олег Пересада, которые входили в Совместной следственной группы (ССГ) со стороны Украины, потеряли работу.

Однако, Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отметил, что изменение украинских следователей по делу плановая и не повлияет на будущий судебный процесс в Гааге.