В Одессу зашел британский разведывательный корабль "Эхо"

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В Одесский морской порт в рамках двустороннего сотрудничества прибыло гидрографическое судно Королевских ВМС Великобритании ЕCHO.

Командующий ВМС ВСУ встретится с командиром британского судна непосредственно на самом корабле. Также во время визита запланировано проведение дружеского матча по регби между командами ВМС ВСУ и экипажем судна Королевских ВМС Великобритании.

Визит корабля продлится до 9 мая.

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ЕCHO считается гидрографическим и разведывательным судном. Его приняли на вооружение флота Ее величества в марте 2003-го. Имеет длину 91 м, ширину 17 м и осадку 5,5 м. Водоизмещение около 4000 т. Скорость 15 узлов. Экипаж — 72 человека. Для длительного пребывания в одной точке оснащен так называемыми азимутальными двигателями. Вооружение состоит из 3 шестиствольных 7,62 мм пулеметов M134 Minigun, двух 20 мм зенитных скорострельных пушек "Эрликон" и 4 крупнокалиберных пулеметов.

На киевском предприятии "Кузница на Рыбацком" спустили на воду средний разведывательный корабль. Его построили на базе судна 502 ЭМ.