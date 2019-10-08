В Одессу транспортируют новый разведывательный корабль для флота

На Днепре в районе Киева было замечено транспортировки будущего среднего разведывательного корабля ВМС Украины

Корабль транспортируют в плавучем доке в Одессу, где продолжится его достройка, сообщает Украинская милитаристский портал.

Автор: Український мілітарний портал Новый разведывательный корабль транспортируют в Одессу на достройку

После испытания по результатам которых введение в боевой состав Военно-Морских Сил ВС Украины.

"Степень готовности корабля сейчас трудно оценить. Корпус уже окрашен в серый цвет, установленных радаров и антенн пока не видно". - пишут журналисты.

Автор: Український мілітарний портал Спуск на воду этого корабля состоялся 23 апреля 2019-му году в Киеве на предприятии "Кузница на Рыбацком"

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Новый средний разведывательный корабль построен на базе судна проекта 502 ЭМ. Какие именно характеристики будет иметь новый корабль и какое оборудование на нем будет устанавливаться пока не известно.

Достройку головного корабля "Владимир Великий" по проекту 58250 класса "корвет" планируется до конца 2023 года.