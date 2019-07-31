В нормандский формат надо включить еще 3 страны - Безсмертный

 
Ексклюзивы
1/5
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 1611
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2655
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 639
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 954
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5850
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5725
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1179
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3627
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 972
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1918
Фото
Все фото
7
12
19
9
4
Рассказали о бренде уличной одежды, что меняет стереотипы о людях с Донбасса
Рассказали о бренде уличной одежды, что меняет стереотипы о людях с Донбасса
Без России всем стало лучше - люди празднуют освобождение Авдеевки
Без России всем стало лучше - люди празднуют освобождение Авдеевки
&quot;Холоднояровцы&quot; показали прифронтовой поселок Пески
"Холоднояровцы" показали прифронтовой поселок Пески
От автоматов до беспилотников: какое оружие тестирует РФ на Донбассе
От автоматов до беспилотников: какое оружие тестирует РФ на Донбассе
Как в фильмах Тарантино: наемника РФ &quot;Актера&quot; пристрелил товарищ
Как в фильмах Тарантино: наемника РФ "Актера" пристрелил товарищ
Видео
Все видео
Побеждать, так со вкусом: показали мощь ВСУ
Побеждать, так со вкусом: показали мощь ВСУ
ВСУ получит 2 самолета-разведчика
ВСУ получит 2 самолета-разведчика
Бывший футбболист "Шахтера" прятал сербского снайпера донецких террористов
Бывший футбболист "Шахтера" прятал сербского снайпера донецких террористов
Показали видео нападения на ветерана
Показали видео нападения на ветерана
В Украине успешно испытали новейшее ракетное оружие
В Украине успешно испытали новейшее ракетное оружие
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5850
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1008
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2682
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1224
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 603
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
29 июля 2019
1 Просмотров: 1440
Лімбурзький сир
— Батьку, я у провінції Лімбург, — каже донька-десятикласниця телефоном. Що тобі привезти? Не сумніваюся ні секунди. ...
среда, 31 июля 2019 11:51

В нормандский формат надо включить еще 3 страны - Безсмертный

  Комментировать
В нормандский формат надо включить еще 3 страны - Безсмертный
США, Великобритания и Китай должни присоединиться к нормандских переговоров. Фото: www.volynnews.com

До нормандского формата могли бы приобщиться США, Великобритания и Китай, это важно для Украины.

Эти переговоры уже давно не работают для урегулирования ситуации на Донбассе - заявил представитель Украины в политической подгруппе на переговорах в Минске Роман Безсмертный в интервью "Гордону".

Если нормандский формат перезапустят, то быстрых решений все равно не будет. В этом виноваты руководители Кремля и сами россияне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Безсмертный разозлился на пресс-конференции: моряков освободят, но нескоро

"Путину очень сложно принять решение о встрече в нормандском формате и начать диалог о Донбассе. Причиной является то, что росЗМИ настроили общество в РФ на определенную позицию, что не может не отражаться на их электоральных настроениях. Для Путина участие в нормандском формате означает" сбить прицел ". Здесь не так все просто. Поэтому нельзя говорить, что нормандский формат быстро соберется и начнет принимать решения. Это преувеличение", - отметил Безсмертный.

Украине следует включить тех мировых лидеров, которых предлагал Зеленский.

"Нам выгодно, чтобы к этому процессу были привлечены США, Великобритания и желательно Китай. Но гарантирует ли объединения "нормандского" и "будапештского" форматов решения проблемы - большой вопрос ", - сказал он.

Безсмертный также предполагает, что США не готовы к участию в нормандском формате.

"Вряд ли американцы с удовольствием воспримут инициативу расширения" нормандского "формата за счет США. Также сложно сказать, что этой инициативе будет рад Кремль. Но нужно ли это Украине? Да", - подчеркнул Бессмертный.

На встрече внешнеполитических советников в "нормандском формате" договорились о "хлебном" перемирии.Вместе с этим достигли консенсуса в вопросе разминирования Станицы Луганской и еще двух участков.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В нормандский формат надо включить еще 3 страны - Безсмертный». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
июля

Год назад напали на Екатерину Гандзюк: что известно о деле

Польское правительство издало распоряжение относительно украинского языка

Изменили порядок рассмотрения уголовных дел

25 лет назад Бубка установил последний мировой рекорд

Отправили экспедицию к "сибирскому морю"

Самое читаемое
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
24
 Просмотров: 53146
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии 11 Просмотров: 44579
Матиос сделал неожиданное заявление об отравлении Ющенко
Матиос сделал неожиданное заявление об отравлении Ющенко 2 Просмотров: 42616
&quot;Что-то страшное приближается для плохих людей&quot; - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча
"Что-то страшное приближается для плохих людей" - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча 3 Просмотров: 16917
Впервые показал лицо сына: Зеленский посетил &quot;Лигу смеха&quot; со всей семьей
Впервые показал лицо сына: Зеленский посетил "Лигу смеха" со всей семьей
4
 Просмотров: 16533
Донбасс
Отчет ООС Россия плюет огнем на договоренности
Отчет ООС Россия плюет огнем на договоренности Просмотров: 378
Рассказали о бренде уличной одежды, что меняет стереотипы о людях с Донбасса
Рассказали о бренде уличной одежды, что меняет стереотипы о людях с Донбасса
7
 Просмотров: 6508
Художник создает необычные муралы в прифронтовом городе
Художник создает необычные муралы в прифронтовом городе Просмотров: 477
"Сам себе даешь команду" - военный рассказал про первый бой
"Сам себе даешь команду" - военный рассказал про первый бой Просмотров: 873
Боевиков, причастных к катастрофе МН17, будут допрашивать в режиме online
Боевиков, причастных к катастрофе МН17, будут допрашивать в режиме online Просмотров: 378
Больше всего комментируют
25
Порошенко о школе ЗЕдепутатов: Можно превратить их только на подручных Чечетова
11
Ярош принял неожиданное решение относительно своей армии
7
Вместо парада 24 августа будет Шествие достоинства
5
На псевдоконференции с подкупленными учстниками требовали отменить языковой закон
4
Россия раздает недействительные паспорта
Голосов: 3759
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua