В нормандский формат надо включить еще 3 страны - Безсмертный

США, Великобритания и Китай должни присоединиться к нормандских переговоров. Фото: www.volynnews.com

До нормандского формата могли бы приобщиться США, Великобритания и Китай, это важно для Украины.

Эти переговоры уже давно не работают для урегулирования ситуации на Донбассе - заявил представитель Украины в политической подгруппе на переговорах в Минске Роман Безсмертный в интервью "Гордону".

Если нормандский формат перезапустят, то быстрых решений все равно не будет. В этом виноваты руководители Кремля и сами россияне.

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"Путину очень сложно принять решение о встрече в нормандском формате и начать диалог о Донбассе. Причиной является то, что росЗМИ настроили общество в РФ на определенную позицию, что не может не отражаться на их электоральных настроениях. Для Путина участие в нормандском формате означает" сбить прицел ". Здесь не так все просто. Поэтому нельзя говорить, что нормандский формат быстро соберется и начнет принимать решения. Это преувеличение", - отметил Безсмертный.

Украине следует включить тех мировых лидеров, которых предлагал Зеленский.

"Нам выгодно, чтобы к этому процессу были привлечены США, Великобритания и желательно Китай. Но гарантирует ли объединения "нормандского" и "будапештского" форматов решения проблемы - большой вопрос ", - сказал он.

Безсмертный также предполагает, что США не готовы к участию в нормандском формате.

"Вряд ли американцы с удовольствием воспримут инициативу расширения" нормандского "формата за счет США. Также сложно сказать, что этой инициативе будет рад Кремль. Но нужно ли это Украине? Да", - подчеркнул Бессмертный.

На встрече внешнеполитических советников в "нормандском формате" договорились о "хлебном" перемирии.Вместе с этим достигли консенсуса в вопросе разминирования Станицы Луганской и еще двух участков.