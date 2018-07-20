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пятница, 20 июля 2018 21:02

В Молдове охотятся на наемников ОРДЛО

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В Молдове охотятся на наемников ОРДЛО
СИБ сообщила о наемниках. Фото: УНИАН

56 молдавских граждан, воевавших на Донбассе в рядах наемников ОРДЛО обнаружила Служба информации и безопасности Молдовы.

По информации пресс-секретаря СИБ Даниэллы Минзат, на сегодня 18 из этих 56 граждан Молдовы задержаны, 15 из них уже осуждены.

"По неофициальным данным, двух граждан Молдовы осудили в Украине", - отметила Минзат.

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В Молдове граждан, воевавших на стороне боевиков на Донбассе, осуждают по статье о наемниках, а в Украине - по статье о терроризме.

В ведомстве добавили, что около 70% молдавских наемников, воевавших на Донбассе, являются выходцами из социально уязвимых семей и безработными.

В сети появилось фото тела военнослужащего Вооруженных сил РФ, ликвидированного в Донбассе украинскими военными. Фото опубликовал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

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