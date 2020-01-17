В Минске согласовали только один участок для разведения сил в Донбассе

Украина и Россия договорились об отводе войск возле "Гнутово". Фото: УНИАН

Во время встречи Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о разведении сил и средств возле пункта пропуска "Гнутово".

Украина предложила развести силы в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки, Новоселовки Второй и у КПВВ "Гнутово", сообщает hromadske со ссылкой на два источника в ТКГ.

Российская сторона хотела разведения возле Счастья, Веселогоровки, Розсадки, Широкино, Авдеевки и у пункта пропуска "Гнутово".

Следующую встречу стороны запланировали на 29 января.

Во время встречи Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона предложила создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам российско-украинской границы.

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15 января Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель рассказал, что Украина уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств на Донбассе.