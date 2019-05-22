В Минобороны прокомментировали ситуацию с бойцами, попавшими в плен

В Минобороны выясняют обстоятельства, при которых 8 украинских военных попали в плен боевиков.
Известно, что бойцы ехали в штаб бригады, пишут Донецкие новости.
"По ситуации, которая произошла сегодня утром, сейчас выясняем обстоятельства. Единственное, что известно, - с утра они выехали в штаб бригады для проведения сверки во главе со старшиной. Обстоятельства, как это произошло, по приезду в министерство буду понимать", - говорит министр обороны Украины Степан Полторак.
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Сразу 8 военных ООС попали во вражеский плен.
Бойцы двигались на грузовом автомобиле в районе поселка Новотроицкое и вдруг по неизвестным причинам сошли с маршрута, пишут в ООС.
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