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среда, 22 мая 2019 13:48

В Минобороны прокомментировали ситуацию с бойцами, попавшими в плен

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В Минобороны прокомментировали ситуацию с бойцами, попавшими в плен
Министр обороны Степан Полторак заверил, что выяснят обстоятельства, при которых 8 бойцов попали в вражеского плена. Фото: Еспресо.TV

В Минобороны выясняют обстоятельства, при которых 8 украинских военных попали в плен боевиков.

Известно, что бойцы ехали в штаб бригады, пишут Донецкие новости.

"По ситуации, которая произошла сегодня утром, сейчас выясняем обстоятельства. Единственное, что известно, - с утра они выехали в штаб бригады для проведения сверки во главе со старшиной. Обстоятельства, как это произошло, по приезду в министерство буду понимать", - говорит министр обороны Украины Степан Полторак.

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Сразу 8 военных ООС попали во вражеский плен.

Бойцы двигались на грузовом автомобиле в районе поселка Новотроицкое и вдруг по неизвестным причинам сошли с маршрута, пишут в ООС.

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