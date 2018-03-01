В Мариуполе задержали 7 боевиков

В Мариуполе на пункте контроля задержали 7 боевиков.
Об этом сообщает Depo.Донбас со ссылкой на источники в местной полиции.
За два месяца правоохранители задержали 7 боевиков и 11 украинцев, которые поддерживали с террористами связь.
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Добавили, что, кроме этого, удалось задержать 8 человек, которые пытались избежать наказания за свои правонарушения.
Тем временем в Донецке боевики освободили двух своих соратников, которых после обмена пленными 27 февраля 2017 кинули "на подвал" как шпионов.
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